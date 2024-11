Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Manifesto Romantico (Parte 2)”, Il Nuovo Viaggio Musicale di Benedetto

rilascia l’1 novembre 2024 “2)” che rappresenta un’esplorazione dell’amore in tutte le sue forme in musica., Arriva il Secondo Volume di “” Il primo novembre segna l’uscita del secondo volume di “”, “2)”, un progetto ambizioso e interamente in italiano del cantautore, performer e designer, nato nel 1991, si distingue nel panoramae della moda come Fashion Designer, Fashion Teacher e appassionato di musica. Dopo aver esordito nel mercato discografico con produzioni in inglese caratterizzate da un’identità unica e influenze degli anni ’80 e ’90, l’artista chiude il cerchio con “2)”. Questo progetto esplora l’amore in tutte le sue sfaccettature, dal più idilliaco al più tormentato.