Secoloditalia.it - Schlein sconfessata: sì al terzo mandato a De Luca in Campania. FdI: Elly non controlla più il Pd

Inil romanzo è già pronto: titolo provvisorio “Dottore mister De”. Genere: tragicomico. I fatti sono noti: il Pd campano, nonostante la contrarietà della, ha infatti votato in commissione a favore delper Desconfessando la linea nazionale del partito. Uno psicodramma in piena regola, sulla pelle degli elettori. Per Tommaso Foti, “la questione ci mostra un Pd bifronte: mentre i suoi parlamentari hanno votato contro il, i Consiglieri regionali dellavotano a favore. Dobbiamo dunque ritenere che esiste un Pd a Roma e un Pd a Napoli? Che sia una forma di autonomia differenziata in salsa?”.