Sampdoria-Brescia, nostalgia di A. Maran, è la domenica più difficile

Il momento non è dei migliori, ma ilvuole andare avanti. È questo, in estrema sintesi, il messaggio che Rolandoribadisce a chiare note prima dell’odierna sfida in casa della. "Non siamo contenti - è l’analisi dell’allenatore biancazzurro che spinge il suo sguardo in avanti - Personalmente vorrei sempre ottenere risultati per far felici la società e i tifosi, ma abbiamo attraversato una fase un po’ particolare. Sono però consapevole di avere una squadra che dà grande disponibilità e tutti stanno cercando di dare il massimo. Con lo Spezia siamo riusciti a reagire attraverso la prestazione. Ci siamo liberati mentalmente e ci siamo tolti qualche zavorra, una cosa certo non scontata visto come si erano messe le cose. Questa reazione è l’aspetto che mi rende più fiducioso in vista della gara con la