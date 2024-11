Purtroppo è lui Sergio trovato morto l’uomo di 52 anni | l’ipotesi atroce

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Brogiato, un elettricista di 52di San Mauro Torinese, è statonei boschi nei pressi di Verolengo, dopo essere scomparso per diversi giorni. La sua scomparsa era avvenuta in seguito a un litigio con la moglie, che aveva destato preoccupazione tra familiari e amici. Brogiato era scomparso lo scorso 29 ottobre, e la sua assenza aveva immediatamente allarmato i suoi cari. La lite con la moglie, avvenuta poco prima della sua scomparsa, aveva fatto scattare l’alert e i familiari avevano contattato le autorità per denunciare la situazione. >> Sposi scomparsi dopo le nozze, la sorella rompe il silenzio A raccontare tutto alla stampa e al programma Chi l’ha visto? era stata proprio la donna che diceva: “Aiutateci a ritrovare. I nostri figli sono disperati, facci almeno sapere che stai bene, supereremo tutto.