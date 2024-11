Ilgiorno.it - Puccini e le macchine: la passione dell’artista e le note della fisarmonica

Appuntamento imperdibile questo pomeriggio alle 17 in Sala Maddalena a Monza, a ingresso libero. per la conferenza su “Giacomoe i motori“, accompagnata da un concerto di(di Marco Valenti) con le sue arie più celebri. Per qualche annovisse a Monza e, per il centenario dalla scomparsa, il Comitato per le celebrazioniane, composto da dieci associazioni culturali monzesi e diretto da Ettore Radice, sta realizzando la rassegna “Ma il mio mistero è chiuso in me“ (fino al 29 novembre). L’amore diper le auto inizia con l’acquistoDe Dion Bouton 5 cavalli nel 1901. Seguirono poi Fiat, Clément, Isotta Fraschini e la Lancia Trikappa, con cui organizzò un lunghissimo viaggio di 3mila chilometri per l’Europa. Nel 1923 il musicista progettò addirittura, insieme a due ingegneri, la motocicletta Rondine, prodotta da Gilera.