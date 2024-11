Ilrestodelcarlino.it - "Prevenzione, così fermiamo gli hacker"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

L’inchiesta di Milano, su Equalize, ha fatto emergere la vulnerabilità dei sistemi informatici utilizzati da tutti e in più campi, soprattutto per lavorare. Per capire com’è la situazione nella nostra regione, il Carlino ha intervistato Lorenzo Sabatucci, dirigente del Compartimento Polizia Postale e Comunicazione delle Marche. Sabatucci, siamo al sicuro in regione o avete allarmi di spioni anche da noi? "Da noi zero allarmi per ora. Senza entrare nel merito dell’inchiesta milanese, dove lì ci sarebbero stati degli operatori infedeli, non è poi cosi facile inserirsi nei sistemi e qua nelle Marche facciamo moltache aiuta a scongiurarli". Ci spieghi meglio "La sicurezza dei sistemi informatici è un obiettino in fieri, sta crescendo la consapevolezza di alzare gli standard, sia sul pubblico che sul privato.