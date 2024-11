Ilgiorno.it - Milano, l’auto taglia la strada allo scooter: Enzo Caparra muore a vent’anni. La rabbia degli amici, autista salvato dal linciaggio

– Il drammatico bilancio del 2024 conta la ventesima croce sulle strade milanesi: sopra c’è scritto il nome diStefano, che il giorno di Natale avrebbe compiuto 21 anni. È morto, dicono le indagini, per la manovra azzardata di un automobilista, che verrà indagato per omicidiole. La ricostruzione dell’ennesimo incidente letale ci riporta alle 13.20 di ieri in via Pellegrino Rossi. Il ventenne è seduto sulla parte posteriore della sella di un T-Max guidato da un amico coetaneo: i due stanno percorrendo l’arteria che attraversa il quartiere Affori in direzione periferia. Sulla carreggiata opposta c’è la Ford B-Max di un cinquantaduenne residente a Brescello: con lui c’è pure la compagna.