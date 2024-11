Quotidiano.net - Matteo Bussola. Il difficile confronto con l’adolescenza

Un reparto di neuropsichiatria infantile: padre e figlio, anzi, genitori e figli gli uni dirimpetto agli altri. E poi infermieri, dottori, visitatori: dialoghi, silenzi, rabbie, tenerezze, dolori, speranze. In questo ambientecolloca La neve in fondo al mare. Tommy è adolescente, non mangia, è anoressico "come volesse scomparire dal mondo"; Eva, figlia di Amelia, invece ingurgita troppo, ingrassa a dismisura "come volesse seppellirsi nel suo corpo". C’è chi si taglia le braccia infierendo sulla giovane carne, e chi, come Giacomo, ha tentato di suicidarsi buttandosi dalla finestra. Eppure, sono stati tutti bambini desiderati, amati. Su di loro sono state investite tante speranze (troppe?) di un futuro radioso. Poi, d’un tratto, l’esistenza prende un’altra dimensione. Uno tsunami si abbatte su padri e madri: si tenta di resistere, ma le ondate travolgono, massacrano.