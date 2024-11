Oasport.it - LIVE Maratona New York 2024 in DIRETTA: Nageeye porta in trionfo l’Olanda, Chepkirut beffa Obiri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:15 2:07’39” il crono con cui l’olandese trionfa nella Grande Mela. Seconda posizione per il keniano Chebet, terzo l’etiope Tola, che riesce quantomeno a conservare il podio. ABDIVINCE LADI NEW! 17:12 Se ne va! Non ne ha più Chebet, che si volta nuovamente per controllare inseguitori che non si scorgono all’orizzonte. 17:10 Non si nota alcuna smorfia dal volto dei due contendenti. Siamo nel rush finale, vediamo chi avrà conservato maggiori energie! 17:08 Momento della verità! Meno di un km e mezzo al traguardo con i due maratoneti che continuano a viaggiare con lo stesso ritmo. 17:05 2.5 km alla conclusione delladi Newdei top runner maschili. Chebet prova a staccare, ma l’europeo risponde prontamente. 17:03 Ci tuffiamo nel gran finale della gara maschile.