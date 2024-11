Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: inizia la Q3 senza Verstappen e Sainz. Norris favorito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38 Alonso per ora ha sfruttato la pioggia nel migliore dei modi. Sta fiutando la grande occasione. 12.37 Piloti in pista con gomme intermedie. 12.37la Q3. Si definisce la griglia di partenza di questo pazzo GP deldi F1. 12.35 Alle 12.37 la Q3. Durerà 12 minuti. 12.34 Se le condizioni resteranno da gomme intermedie, la McLaren potrebbe monopolizzare la prima fila. 12.33ha sbattuto il pugno sul volante per la rabbia. ELIMINATED IN Q2 BottasPerezGasly#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/WcFOTptDzP — Formula 1 (@F1) November 3,12.31 Adessoha veramente un’occasione irripetibile per riaprire completamente il Mondiale. Tuttavia la giornata sarà lunghissima, considerando che pioverà anche per la gara delle 16.30. 12.30 “Mi scuso con tutta la squadra per l’errore.