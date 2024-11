Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: bandiera rossa, Leclerc si salva per pochi secondi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51 Piastri risale dal 13° al 5° posto. 11.50 Sainz commette un errore nel suo primo tentativo, al momento è ottavo. 11.50 In tanti si stanno migliorando, dunque anche Hamilton e Russell possono farcela per superare il taglio. 11.49 Adesso cala leggermente l’intensità della pioggia. 11.48 Cancellato il tempo a Bottas per aver oltrepassato i limiti della pista. Al momento è ultimo. 11.47 C’è traffico ai box, sembra Ferragosto 11.47 Riparte la Q1. 11.46 Portata via la Williams di Colapinto. The marshals are working as quick as they can We will have eight minutes and 50 seconds to go when the session resumes #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/biEK0RVB1Y — Formula 1 (@F1) November 3,11.44 La Q1 ripartirà alle 11.47. Restano 8’50” da disputare. 11.44 Aumenta decisamente l’intensità della pioggia.