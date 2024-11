Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: bandiera rossa, incidente per Alonso! Norris vede la pole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.43 Al momentoal comando con 0.499 su Albon, 0.528 su Piastri, 0.927 su Ocon. 5° Russell, 6° leclerc a 1.860, poi Tsunoda, Lawson,e Stroll. 12.42PER! 6’59” al termine,! 12.42 Succede di tutto.davanti ad Albon, Piastri, Ocon, Russell e Leclerc. 12.41 Si stanno migliorando tutti. Ocon al comando, poi Piastri si riprende la prima posizione. 12.41fa meglio di Leclerc ed è 2°. 12.41 Leclerc secondo a 0.387 da. 12.40in testa davanti a Piastri. Con gomme intermedie la McLaren è tornata ad avere la superiorità che aveva sull’asciutto. 12.40 1’26?267 per Ocon. 12.38per ora ha sfruttato la pioggia nel migliore dei modi. Sta fiutando la grande occasione. 12.37 Piloti in pista con gomme intermedie. 12.37 Inizia la Q3.