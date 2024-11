Inter-news.it - Inter-Venezia 1-0, decide Lautaro Martinez! Finale col brivido

Termina sul punteggio di 1-0, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0. GOL ANNULLATO – Tornati dagli spogliatoi dopo lo 0-0 del primo tempo, i nerazzurri provano a trovare subito il gol per sbloccare il risultato. Che arriverebbe al minuto 52, quando una bellissima ripartenza permette a Dimarco di mettere in mezzo per Mkhitaryan che arriva perfettamente e segna l’1-0 per l’. Gol che è però annulato poco dopo dall’arbitro, che ravvisa un fuorigioco millimetrico. Da qui ilmette paura ai padroni di casa: al 53? azione rapida dei lagunari con Pohjanpalo che riceve palla da sinistra, batte a colpo sicuro e Sommer mette ancora il suo zampino per salvare il risultato.