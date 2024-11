Gaeta.it - Incidente a Pralormo: auto esce di strada e precipita nei campi, due feriti

Facebook WhatsApp Twitter Il 3 novembre 2024, un drammaticoha scosso la quiete diquando un’è uscita dilungo laprovinciale 134,ndo da un’altezza di circa quattro metri. Il veicolo ha finito la sua corsa ribaltato e semi-distrutto neisottostanti, attirando immediatamente l’attenzione dei soccorritori. L’episodio desta preoccupazione per la sicurezzale nella zona, mettendo in luce le problematiche legate a questa arteria provinciale. L’intervento dei soccorsi In situazioni d’emergenza, la tempestività dei soccorsi è fondamentale. A, i pompieri di Chieri e Santena sono stati tra i primi a raggiungere il luogo dell’. Hanno operato in coordinamento con i carabinieri del nucleo radiomobile, i quali hanno garantito la sicurezza dell’area.