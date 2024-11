Ilrestodelcarlino.it - Il pane incontra la pera Williams. PanPera, una delizia per i bambini

È stato pensato e realizzato soprattutto per ie per i ragazzi ma c’è da scommettere che lo mangeranno anche i grandi. Stiamo parlando del Pan, un prodotto assolutamente di casa nostra presentato ieri pomeriggio nell’ambito di Ferrara Food Festival (sala piena di pubblico) per iniziativa della Confesercenti e dell’Associazione panificatori. La denominazione scelta per questa novità delle nostre tavole non lascia dubbi: è un mix fra il buonferrarese e l’altrettanto gustosadei nostri territori. Si apre dunque un nuovo, interessante orizzonte per i prodotti estensi, ha rilevato il presidente di Confesercenti Nicola Scolamacchia e anche questo Panci si augura davvero che "possa diventare un prodotto tipico ferrarese".