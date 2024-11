Agi.it - "Il nuovo capo degli arbitri sia un manager". Il passo indietro del presidente Carlo Pacifici

Leggi tutto su Agi.it

AGI - Ildell'AIAPacifici annuncia in un'intervista esclusiva all'AGI che non si ricandiderà alla guida dell'associazione arbitrale in vista delle elezioni del 14 dicembre. “Non lo farò perché ritengo che per guidare l'AIA verso il futuro non serva più un arbitro che abbia calcato i campi di Serie A ma un, un professionista in grado di dirigere con efficacia un'organizzazione di oltre 30.000 persone al servizio del calcio italiano e l'AIA ha al suo interno figure in grado di garantire queste qualità”. Nelle sue intenzioni il, arrivato a poco più di un anno e mezzo dalla nomina, dovrebbe segnare una svolta epocale considerando che adell'AIA c'è sempre stato un ex arbitro.