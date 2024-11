Gaeta.it - Il libro dei fatti 2024: una guida essenziale all’informazione e alla memoria collettiva

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Nel contesto di un’informazione sempre più frenetica e dispersiva, “Ildei” emerge come un vademecum utile per recuperare lastorica e attualizzare i principali eventi del mondo. Questo volume, edito da Adnkronos, si pone come un’importante risorsa per chi desidera riflettere su ciò che costituisce la nostra realtà quotidiana. Con ben 960 pagine di contenuti, offre un’analisi approfondita e un quadro dettagliato delle tematiche più rilevanti dell’anno, abbracciando cultura, politica e sociologia. Storia e importanza deldeiDa oltre tre decenni, “Ildei” si posiziona come una risorsa fondamentale per gli italiani. La prima edizione, pubblicata grazie all’intraprendenza del cav.