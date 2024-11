Gqitalia.it - Il futuro del rap nelle previsioni di 17 esperti

Leggi tutto su Gqitalia.it

Mentre il 2024 entra nei suoi ultimi mesi, l'hip-hop si trova nel bel mezzo di un cambiamento epocale. Cosa succederà inal rap non è da sottovalutare. L'inverno ha visto un veterano conquistare tutte le categorie dei Grammy, battendo i suoi colleghi più giovani e scatenando un'altra discussione sul divario tra popolarità e favore della critica, e sulle nuove leve contro gli OG. La primavera ha dato il via a quello che forse è stato il più grande dissing che il genere abbia mai visto, portando una diss track a diventare la canzone dell'estate. Future ha pubblicato tre album numero uno in un anno. Kanye è tornato in classifica. LL Cool J è tornato in cabina di regia. L'influenza di Playboi Carti ha inciso sul mainstream e sull'underground come un vampiro che cambia i paradigmi. Young Thug è ancora sotto processo.