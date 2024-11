I leader sono sbalorditi quando una striscia di imbattibilità di 32 partite si conclude sulla costa meridionale

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-02 19:33:37 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Manchester City ha ceduto il primo posto dopo aver visto la serie di 32diin Premier League terminare a sorpresa a Bournemouth questo pomeriggio. Un assalto nel finale al Vitality Stadium non ha portato al pareggio mentre i padroni di casa hanno resistito per un’altra eccellente vittoria dopo aver battuto anche i rivali del titolo del City, l’Arsenal, nell’ultima partita casalinga. Antoine Semenyo ha portato il Bournemouth in vantaggio dopo nove minuti ed Evanilson ha raddoppiato il vantaggio al 19? del secondo tempo. Adam Smith ha sbagliato un gol portante del 3-0 e i nervi del Bournemouth erano scossiJosko Gvardiol ne ha recuperato uno a otto minuti dalla fine.