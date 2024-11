Movieplayer.it - Dungeons & Dragons e Lego, intervista al designer Lucas Bolt: “Così ho imparato a creare mondi”

L'approccio al mondo dei mattoncini e l'arte di reinventare i modelli esistenti: quattro chiacchiere a Lucca Comics con l'autore del set: Il racconto del Drago Rosso., due passioni che chi scrive coltiva sin da ragazzo e che nel corso dell'anno si sono unite in un set che era in qualche modo scritto nel destino: realizzato nell'anno del cinquantenario del celebre gioco di ruolo, nasce da un progettoIdeas firmato daolandese che abbiamo avuto modo dire a Lucca Comics; Games. Una chiacchierata piacevole che abbiamo trovato anche ispiratrice, in termini di approccio al lavoro suiche sicuramente metteremo in pratica nella nostra quotidianità. Una delle cose che fadalla sua pagina