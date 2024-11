Oasport.it - Davide Tardozzi ammette: “Le Sprint sono state il punto debole di Bagnaia, a Barcellona per chiudere al meglio”

ventiquattro le lunghezze di svantaggio di Francescoda Jorge Martin, quando manca solo un week end al termine del Mondiale 2024 di MotoGP. La vittoria di Pecco nella gara domenicale di Sepang (Malesia) e il secondo posto di Jorge Martin hanno portato a una situazione in cui lo spagnolo è in una chiarissima posizione di forza e potrà gestire la situazione in terra catalana () per far suo l’iride. Una gara che ha vissuto su uno splendido duello nei primi giri, in cui i duellanti per il titolo siavvicendati diverse volte al comando. “È stato uno spot per la MotoGP ed è la risposta a chi si lamenta dei pochi sorpassi in top-class. Hanno fatto vedere cose eccezionali e chapeau a Jorge per il suo modo di correre a viso aperto. Gli va dato atto“, ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport il Team Manager della Ducati ufficiale,