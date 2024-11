Lanazione.it - Corsa, trekking e natura. Torna la ’Straquasar’

Leggi tutto su Lanazione.it

CORCIANO – Iscrizioni in corso per ladel 10 novembre, la gara podistica in programma nel corcianese con partenza ed arrivo al Quasar Village e un percorso rinnovato rispetto alle precedenti edizioni. Si attraverserà infatti il paese di Solomeo, uno dei centri più suggestivi e curati dell’Umbria. La gara corcianese sugli 11 chilometri sarà alla sua settima edizione, partendo alle ore 10 dallo stesso centro commerciale, da dove quest’anno ci sarà anche la novità della Country Walk (8 km), la camminata che ricalcherà solo in parte il percorso competitivo attraversando le campagne che si affiancherà alla tradizionale passeggiata (3,5 km) aperta alle scuole.