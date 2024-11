Spettacoloitaliano.it - Come finisce Rumba Therapy: finale spiegazione del film 2022

, trama eè undiretto da Franck Dubosc, regista di “Benvenuto a bordo” (2011) e “Asterix alle Olimpiadi” (2008). Recita anche nelinsieme a Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin e Marie-Philomène Nga. La storia ruota attorno a Tony, un uomo di mezza età che, dopo uno spavento per la salute, decide di riallacciare i rapporti con la figlia separata unendosi al suo corso di danza. Ilesplora i temi della redenzione, delle relazioni familiari e del potere curativo della danza, mescolando umorismo e momenti sinceri.. La trama, ile ladeltrama completa Il protagonista è Tony, interpretato dallo stesso Dubosc, un uomo solitario che vive in campagna dopo esser stato abbandonato dalla moglie, la quale ha portato via anche l’unica figlia.