Ilgiorno.it - Codogno, famiglia morosa viene perdonata: “La loro situazione si è aggravata, sfrattati peserebbero sul Comune”

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Lodi) – Ilaveva iniziato l’iter per lo sfratto di alcuni inquilini delle case popolari dopo l’accertamento di varie violazioni delle disposizioni regionali. Ora però, un anno dopo, unaè stata ““ e la procedura cancellata. “Gli inquilini hanno avuto un aggravio dellasociosanitaria, come si evince dalla documentazione e dalla relazione sociale messa nero su bianco dagli uffici – spiegano dal– Qualora quindi l’iter della decadenza dell’alloggio proseguisse, graverebbe sul nucleo familiare con l’impossibilità per cinque anni di partecipare a bandi del Servizio abitativo pubblico in tutto il Lodigiano e anche in Lombardia. Inoltre il presente procedimento non influisce sulla graduatoria del bando dell’anno in corso, già concluso”.