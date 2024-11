Calcio | Napoli travolto in casa 0-3

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

14.27 Cade la capolista del campionato. Ildi Conte incassa una brutta sconfitta in(0-3) contro un'Atalanta impeccabile. Bergamaschi ora a -3 dai partenopei in classifica. Il grande protagonista è Ademola Lookman: l'attaccante firma la doppietta nel primo tempo: al 10', sinistro al volo; al 31' un destro in diagonale. Prima dei gol,sfortunato con un palo colpito da McTominay. Nella ripresa ilprova a reagire ma rischia di prendere il gol in contropiede. Al 92' tris firmato Retegui.