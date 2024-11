Terzotemponapoli.com - Atalanta, Gasperini in conferenza: “Partita quasi perfetta perchè giocare col Napoli …”

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

colin questo momento e in questo stadio per noi è una grande prova di personalità Gian Piero, allenatore dell’, è intervenuto nella sala conferenze da Maradona, al termine della vittoriosacontro il, per rispondere alle domande della stampa. Queste le sue parole:con la mossa di tenere fuori Retegui. “Si,colin questo momento e in questo stadio per noi è una grande prova di personalità. La vittoria in Europa League ci ha dato più autostima e sicurezza, anche in un ambiente così difficile tiriamo fuori una prestazione del genere. Questo non può farci che piacere”. Margini di crescita? “Il nucleo è molto forte perché l’anno scorso abbiamo finto l’EL e abbiamo centrato la Champions giocando ogni tre giorni.