Agi.it - Violenze e sevizie sul figlio di 5 mesi, arrestato un 22enne

AGI - Compivae atti violenti contro ildi appena cinquedurate le visite all'ospedale pediatrico di Padova: con questa accusa unè statoin flagranza nel capoluogo veneto. L'uomo avrebbe agito durante l'orario di visita, assicurandosi di essere solo o di non essere notato da medici e infermieri. Le gravi lesioni inferte hanno aggravato le condizioni di salute del bambino che è ora ricoverato in prognosi riservata. Era stato lo stesso padre a portare il piccolo al pronto soccorso qualche giorno prima per problemi respiratori. I medici hanno sospettato che potesse aver subito maltrattamenti ed è scattata la segnalazione al posto di polizia dell'ospedale che ha allertato la Questura.