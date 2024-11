Davidemaggio.it - Tale e Quale Show 2024: Amelia Villano vince la settima puntata imitando LP

Leggi tutto su Davidemaggio.it

(Davidemaggio.it - sabato 2 novembre 2024) Seconda vittoria per. Al termine della, la speaker radiofonica si è classificata al primo posto della classifica grazie all’imitazione di LP.: le performance dallaè riuscita a calarsi alla perfezione nei panni di LP sulle note di Lost on you. Al secondo posto il cantante Thomas, che si è confrontato con Morten Harket, frontman degli A-Ha. Terza la Anna Oxa, con il brano Senza pietà, di Verdiana. Buon piazzamento anche per il quarto Simone Annicchiarico, che in questaè stato Joe Cocker.Quinti posto per Roberto Ciufoli, identico nelle movenze ad Angela dei Ricchi e Poveri. Ad accompagnarlo Pino Insegno per eseguire Ma non tutta la vita. Settimo posto, in ex aequo, per Kelly Joyce e Giulia Penna.