Ilrestodelcarlino.it - Si travestono da rapimento di Aldo Moro per Halloween: polemiche a Bologna sulla foto choc

, 2 novembre – Scandalo per unadiventata virale sui social: tre ragazze, a, hanno inscenato ildimascherandosi percon tanto di bandiera delle Brigate Rosse e una finta pagina di giornale che riporta il titolo ‘rapito’. Le tre giovani, che hanno ricondiviso poi lo scatto su Instagram, sembrano appostate in via dei Bibiena (sullo sfondo dellasi vede il Teatro Comunale avvolto dai lavori), a pochissime centinaia di metri da piazzetta Marco Biagi e via Vnica, dove il 19 marzo 2002 il giuslavorista venne ucciso dalle Nuove Brigate Rosse. Sdegno, indignazioni e accuse forti sui social, in reazione alladiventata virale, che sta facendo il tam tam da telefono a telefono.