San Sebastiano al Vesuvio | era un calciatore il 19enne ucciso con un colpo di pistola VIDEO

E’ stata rivelata l’identità dela Sanal, in provincia di Napoli. La vittima è Santo Romano,che giocava fra i pali del Micri di Volla, squadra impegnata nel campionato di Eccellenza. Il giovane portiere era ancora vivo, quando è stato ricoverato d’urgenza nell’Ospedale del Mare, ma i tentati per salvarlo sono stati vani. La ferita provocata daldiche lo ha raggiunto al petto, gravissima, non gli ha lasciato scampo. Diversa, invece, la sorte dell’altroraggiunto al gomito da uno degli spari: ricoverato nello stesso ospedale dove è morto Romano, non sarebbe in pericolo di vita. A sparare è stato uno sconosciuto durante una lite e Santo Romano, secondo quel che stanno ricostruendo i carabinieri, sarebbe una vittima involontaria.