Regan Smith scatenata in Coppa del Mondo a Singapore | record del mondo nei 200 dorso in vasca corta

è inarrestabile. Nell’ultima giornata di finali all’OCBC Aquatic Centre di, sede dell’ultima tappa delladeldi nuoto 2024 in, la nuotatrice americana ha dato seguito a un incedere regale, che si era notato ampiamente nel corso di questo circuito internazionale. Argento olimpico nei 100, 200e 200 farfalla a Parigi, oltre che oro nella 4×100 mista e nella 4×100 mista mixed,si è espressa su livelli pazzeschi anche oggi, dopo che ieri aveva migliorato il primato delnei 100, portando il limite a 54.27. La statunitense ha replicato nella distanza doppia. I 200, infatti, sono stati terra di conquista della campionessa degli States, che si è tolta la soddisfazione di far suo anche il primato mondiale della specialità, mettendo in soffitta ildella sua rivale australiana Kaylee McKeown (1:58.