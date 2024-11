Dilei.it - Re Carlo taglia fuori il principe Andrea: stop al mantenimento milionario

(Dilei.it - sabato 2 novembre 2024) Tornato dal viaggio nelle isole Samoa con Camilla, e dopo essersi rilassato in un elegante centro ayurvedico in India, Retorna a occuparsi degli affari di casa propria, ponendo fine all’annosa questione deldel fratello. Fonti vicine alla casa reale rivelano infatti che ilnon avrà più accesso ai fondi della corona. Renon manterrà più il fratello Ilè la pecora nera della famiglia reale, più volte finito nei guai, anche guai seri (il più recente è il coinvolgimento nel caso Epstein), ha più volte nel corso degli anni fatto vergognare e preoccupare i proprio famigliari. Compreso Reche, tuttavia, sembra ormai risoluto nelle sue intenzioni di allontanare il piantagrane una volta per tutte, anche e soprattutto economicamente.