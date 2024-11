.com - Promozione / Tre punti di rigore per il Sassoferrato Genga sul Barbara Monserra

Decide dal dischetto Piermattei nel primo tempo. Nella ripresa gli ospiti in dieci per l’espulsione di Serpicelli per doppia ammonizione VALLESINA, 2 novembre 2024 – Ilcoglie treimportantissimi contro il. Tredima meritati. La prima occasione è degli ospiti su punizione ma Masci è attento. Si ripetono con Castignani ma è solo angolo. Cresce la squadra di casa con Ricci che coglie il palo. Al 28? combinazione Ricci- Piermattei che viene atterrato:. Lo stesso giocatore si porta sul dischetto e realizza. Ad inizio ripresa Serpicelli viene espulso per doppia ammonizione. Mancini si affida agli uomini della panchina per ristabilire il punteggio ma i locali falliscono a più riprese l’occasione del raddoppio.