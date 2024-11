Liberoquotidiano.it - "Pazzi fanatici alimentati dai democratici, quasi gli saltava il cervello": Fidanza affonda la sinistra | Video

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Ci siamo, incombono le elezioni americane, il duello tra Kamala Harris e Donald Trump si consumerà nella notte tra martedì e mercoledì della prossima settimana. Sfida tiratissima, tanto che ad oggi appare impossibile spendersi in un pronostico. Il tema, dunque, tiene banco nel dibattito mediatico anche in Italia: di Usa 2024, infatti, se ne parla alla puntata di 4 di sera di sabato 2 novembre in onda su Rete 4. Ospite in studio ecco Carlo, europarlamentare di FdI, che punta il dito contro iamericani, affermando che il clima di violenza negli Stati Uniti abbia contribuito all'attentato a Donald Trump, nell'arcinoto comizio in cui si salvato per miracolo, letteralmente per una questione di centimetri, forse millimetri.