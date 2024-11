Oasport.it - Pattinaggio artistico: Memola termina al 6° posto il Grand Prix de France. Siao Him Fa vince una gara pazza

Succede davvero di tutto nel libero maschile, segmento valido per l’ultima giornata delDe, terzo appuntamento del2024-2025 diin scena sul ghiaccio di Angers. Dopo una rimonta clamorosa infatti il padrone di casa AdamHim Fa si è piazzato sul gradino più alto del podio, mentre Nikolaj, malgrado il secondo free di giornata, si è dovuto accontentare della sesta posizione, salendo di quattro caselle rispetto allo short. Segnali molto incoraggianti dal nostro azzurro che, dopo un corto viziato da due errori di peso, ha incantato il pubblico presente confezionando una performance solida, in cui ha mandato a buon fine tutti gli elementi presentati, quadruplo lutz compreso (purtroppo redarguito con la chiamata di filo non marcato).