Ilgiorno.it - Ospedale unico a Busto e potenziamenti a Somma: "Gallarate senza servizi"

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) È stata presentata in Regione una mozione per impegnare l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, e la giunta lombarda a prevedere undi Comunità a. Primo firmatario è Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, nell’elenco dei sottoscrittori altri 18 consiglieri, esponenti Dem, del Gruppo misto e di Azione-Italia viva. I consiglieri portano l’attenzione sul futuro dell’se in vista della realizzazione del polo sanitarioArsizio: nel piano sono emerse forti riduzioni per il Sant’Antonio Abate, per cui non è più previsto l’di comunità.