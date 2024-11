Ore di angoscia a Cesa | Pietro e Maria scomparsi tre giorni dopo il matrimonio

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Montanino eZaccaria sonomartedì 29 ottobre, esattamente treil loro. Sui social è stato lanciato un appello per ritrovare i due giovani sposi, che sembrano esserenel nulla da, comune casertano dove abitano. I familiari hanno lanciato un appello sui social e,la denuncia, sono partite le indagini dei carabinieri. L’appello per trovaresono genitori di due bambini, lasciati ai nonni per poi sparire tre giornoil fatidico sì pronunciato nel comune di. Sul gruppo Facebook “Sei di Frattamaggiore se” è partito l’appello per trovare i due coniugi che rapidamente sta facendo il giro del web.