Negli ultimi dieci anni è cambiato tutto, tranne i fessi

«’Sto fatto che tu e io non si polemizzi più, e anzi io ti cosparga gli articoli di like, mi ricorda la mia sopraggiunta senilità più della fatica di raccogliere una scarpa sotto al letto». Me l’ha scritto qualche mattina fa un signore che mi è simpatico, e me l’ha scritto perché quella mattina avevo, cercando altro, trovato un reperto difa. Uno dei problemi dell’indifferenziato di internet, in cui sconosciuti ritengono d’intervenire in conversazioni di sconosciuti, è la mancanza di familiarità coi codici altrui. È un problema che prima si presentava solo con le intercettazioni: un maresciallo trascriveva quel che ci dicevamo io e Tizio e, non conoscendo il nostro lessico famigliare o i nostri toni, prendevaalla lettera. Adesso, che molte conversazioni avvengono in pubblico, ogni minuto c’è un equivoco.