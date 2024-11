Mogol e Carroccia raccontano Battisti in ‘Emozioni’ | I giovani cantano con noi

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Sarà un viaggio tra le canzoni di Lucioche hanno segnato la storia della musica italiana, ‘Emozioni – La mia vita in canzone’, il tour di Gianmarcoche tornano insieme sul palco in uno spettacolo coinvolgente e ricco di emozioni. Una serie di concerti narrati per ripercorrere la nascita di alcuni tra i brani più famosi del celebre duo, che domani farà tappa al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e poi si sposterà a Catania (27 novembre), Palermo (28 novembre), Aprilia (7 dicembre) e Napoli (22 dicembre), per poi proseguire nel 2025 a Torino (17 marzo), Roma (18 marzo) e Spoleto (28 marzo). “E’ uno spettacolo che parla ai– dice all’AdnKronos Gianmarco-. Quest’anno sono 10 anni che lavoriamo insieme e la cosa che ci ha sorpreso molto è che ci sono sempre piùai nostri concerti”.