Nerdpool.it - Mission: Impossible 8 sarà l’ultimo capitolo della saga di Ethan Hunt?

8, in arrivo nel 2025, potrebbe essere ilfinale dell’amatad’azione. La serie, iniziata nel 1996 e con protagonista Tom Cruise nei pannisuperspia, ha raggiunto un enorme successo grazie a scene d’azione mozzafiato e stunt realistici. A partire dal 2011 con– Ghost Protocol, Cruise ha portato le sue acrobazie a un livello estremo. Ha scalato il Burj Khalifa ed è rimasto appeso ad un jet in volo. Queste imprese incredibili hanno contribuito a generare oltre 4 miliardi di dollari al botteghino. Tuttavia, un recente report di THR suggerisce che la Paramount potrebbe considerare8 comefilmserie. Nonostante ciò, Cruise ha espresso il desiderio di continuare con il franchise per altri vent’anni, quindi la decisione finale rimane incerta.