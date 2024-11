Inter-news.it - Marelli, stavolta non sfioricchia?: «Di Gregorio-Payero mai rigore»

ha fatto la sua moviola dell’episodio Diaccaduto in Udinese-Juventus, che ricorda quello tra Sommer e Nzola durante l’ultimo Fiorentina-Inter. NESSUN– Su DAZN, al termine di Udinese-Juventus, Lucacommenta l’episodio successo nell’area dibianconera con protagonisti Michele Di. L’arbitro Abisso ha fischiato fallo a favore della Juventus, nonostante il giocatore friulano tocchi prima il pallone e poi viene buttato giù dal portiere juventino in uscita. Anche pernon è calcio di. Il suo commento: «Notiamo un particolare fondamentale: entrambi si muovono verso il pallone.tocca il pallone, ma non c’è fallo: dinamica di gioco. Dinon va verso. E’ un normale scontro di gioco, non può mai essere fischiato calcio di».