Ilrestodelcarlino.it - L’inverno tra musei e biblioteche. Come cambiano gli orari d’apertura

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Isettempedani e la biblioteca comunale Francesco Antoliseiglicon l’arrivo del. Da dopodomani, la biblioteca civica sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Nel pomeriggio le aperture saranno limitate alle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0733.641313 o scrivere all’indirizzo e- mail [email protected] . Il museo dell’Arte Recuperata - MARec a palazzo Vescovile, in via Cesare Battisti, sarà aperto dal martedì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il lunedì sarà chiuso, eccetto i festivi. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0733.020237 o scrivere a [email protected]