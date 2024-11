Liberoquotidiano.it - "L'agente immobiliare? No, cosa volevo fare": la confessione choc di Corrado Sassu

(Liberoquotidiano.it - sabato 2 novembre 2024) L'? No., uno dei protagonisti dell'edizione romana di Casa a Prima Vista su Real Time, ha rivelato che il lavoro dei suoi sogni da piccolo era un altro,il pilota. Intervistato da Vanity Fair, ha ammesso: "Papà mi portava all'autodromo di Vallelunga da piccolo ed ero come ipnotizzato. Vedere le gare mi faceva impazzire. Due anni fa, invece, ce l'ho portato io, ed è stata una bella emozione". Poi, ha spiegato perché gli piacciono tanto i motori: "Li vedo come una metafora della vita, considerando che nelle gare c'è sempre una squadra che lavora per e con te, aiutandoti a raggiungere un risultato. Curare il dettaglio, visto che anche un millesimo di secondo fa la differenza sul risultato finale in una gara, è unache mi ha sempre affascinato e che mi fa pensare a quanto sia importante il lavoro di squadra".