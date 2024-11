Ilnapolista.it - Khedira si è dato al caffè: «Vedevo Bonucci, Chiellini e Buffon berlo sempre dopo pranzo. Era un rito elegante»

Samidieci anni fa vinceva il Mondiale in Brasile con la Germania. In mezzo, 18 trofei in un carriera che si è conclusa nel 2021. «Mi sono dovuto fermare a causa del ginocchio», dice il tedesco a Sportweek. «Non riuscivo a giocare a livello che avrei voluto. Rispetto questo sport, quindi ho smesso».: «Napoli non era il posto giusto per Ancelotti» Alcuni estratti dell’intervista dia Sportweek. Oggi l’ex centrocampista gestisce una società che produce. «Ho incominciato il corso da allenatore e il programma biennale di sport management della Uefa, poi hoil via a Balira (l’azienda di, ndr). E ho iniziato a viaggiare per espandere le mie conoscenze: incontrando allenatori e presidente, vedendo partite Non ho vissuto nessun “buco nero” depressivo.