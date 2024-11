Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore anticipazioni, trame puntate dal 4 all’8 novembre: Marcello si vendica di Umberto, Marta lascia Villa Guarnieri

Cosa ci riservano le prossimeIl? Lesettimanali dal 4preannunciano grandi novità. In particolare assisteremo a una decisione drastica di, quando verrà a conoscenza del piano ordito dal padre. Nel frattemposarà intenzionato a portare avanti la sua vendetta su. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.Ildal 4: la vendetta disu– dopo aver scoperto tutta la verità sul caso Hofer – non sarà disposto a farla passare liscia a. Barbieri deciderà di rovinare la reputazione di, e per farlo si dedicherà alla scrittura di una sintesi dei fatti con la chiara intenzione di renderla pubblica. Nel frattempoparlerà con Salvatore e Rosa, e rivelerà loro del tradimento del fratellastro Matteo.