Lanazione.it - Il panettiere salvato a Valencia: “Fango e paura, un disastro, così ho perso il mio negozio”

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Empoli, 2 novembre 2024 – Alle 15,45 di ieri pomeriggio, Alessandro Gigli - 49 anni, di Empoli, titolare di un ben avviatodi panetteria a- aspettava l’imminente arrivo di soccorsi “per essere portato al sicuro, via da questo”, ha detto al telefono. Attorno a lui, lo scenario da incubo dellasa alluvione portata dalla ‘Dana’, la goccia fredda che ha sconvolto questa fetta di Spagna. Gigli da 8 anni vive a“e vorrei rimanere qui”, ha aggiunto. “Sono vivo, e ciò ora è quello che conta - riprende Gigli - siamo senza luce né acqua potabile; devo dire che purtroppo c’è stato un grave errore umano. L’allarme è stato dato alle 7 di sera, anche con messaggi sui nostri telefoni. Ma già la mattina si sapeva che era in avvicinamento un uragano. Il cielo era, come dire elettrico. Terribile.