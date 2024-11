Movieplayer.it - Hanno Ucciso L'Uomo Ragno, Davide Calgaro: "Il Jolly Blu non c'è più, ma Cisco è ancora punk"

Leggi tutto su Movieplayer.it

L'attore e comico nella serie sugli 883 interpreta il migliore amico di Max Pezzali: ecco come sono gli anni '90 visti da un ragazzo nato nel 2000. E perché la storia (vera) delBlu è commovente.è un talento precoce e un sogno ce l'ha sempre avuto: nato nel 2000 a Baggio, nella periferia di Milano, ha cominciato a scrivere monologhi comici e a esibirsi a soli 15 anni, facendosi le ossa nei laboratori di Zelig. Al cinema ha recitato in Odio l'estate, di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma forse è grazie al ruolo dinella serieL'che diventerà un voltopiù conosciuto per il grande pubblico. Nella serie sugli 883, l'attore interpreta il migliore amico di Max Pezzali prima che si dedicasse alla musica e diventasse famoso.