GTA 6 Rockstar Games ha svelato la data di pubblicazione del Trailer 2 con degli indizi?

Stando ad una nuova teoria dei fan,potrebbe aver anticipato lain cui verrà pubblicato il2 dell’attesissimo GTA 6, consentendo in questo modo al pubblico di poter vedere nuove sequenze tratte direttamente dal gioco. Addentrandoci nello specifico della questione, nelle scorse ore ha iniziato a farsi largo sul web una nuova teoria dei fan che vuole il team di sviluppo americano aver sostanzialmente anticipato lain cui verrà pubblicato il secondodi Grand Theft Auto 6, rivelando che il nuovo filmato verrà condiviso nella giornata del 22 novembre 2024. La community ha notato chepotrebbe aver potenzialmente anticipato ladel secondodi GTA 6 in un’immagine condivisa attraverso i propri canali social appena poche ore fa, dove è possibile vedere una luna nella fase gibbosa calante, prevista per il 22 novembre.