Tvzap.it - “Grande Fratello”, concorrente nei guai: il pubblico chiede la squalifica

Leggi tutto su Tvzap.it

News Tv. Unadel “” finisce nei. Ha pronunciato una frase ritenuta daloffensiva nei confronti di una sua coinquilina. Per questo motivo, alcuni telespettatori di Canale 5 chiedono ladella gieffina. Nella prossima puntata del reality show scopriremo quale sarà la sua sorte. (Continua) Leggi anche: Chi è Shaila Gatta, tutto sulla ex velina di “Striscia la Notizia” Leggi anche: “”, polemica su Shaila Gatta: intervengono anche gli ex fidanzati “”,neiSi mette male per unadel “”. Nelle ultime ore, nella casa più spiata d’Italia, la gieffina ha pronunciato una frase che non è passata inosservata.