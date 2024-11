Ilgiorno.it - Godere o no del clima troppo mite

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Mentre i turisti girano in maglietta sulle sponde dei laghi lombardi, c’è ancora chi si azzarda a fare un bagno al primo di novembre. Con temperature ben oltre la media, in alcune città si sono toccati anche i 25 gradi, questa prima parte di autunno 2024 verrà ricordata per i suoi tanti recordtici. Uno su tutti quello dello “zero termico“ che nella giornata di ieri, dopo una settimana di continue risalite, è schizzato ben oltre i quattromila metri, fra la preoccupazione degli espertitologi, visto che in questo periodo si dovrebbe trovare intorno ai duemila metri. Se da una parte i turisti, gli escursionisti e chi si cimenta in attività all’aria aperta può decisamentedella temperatura, dall’altra dovrebbe scattare un campanello d’allarme.